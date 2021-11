Hertha BSC trennt sich von Pal Dardai - Tayfun Korkut übernimmt

Trainer-Hammer bei Hertha BSC : Der Bundesligist trennt sich mit sofortiger Wirkung von Coach Pal Dardai! Das teilten die Berliner am Montagvormittag mit. "Die Geschäftsführung von Hertha BSC hat sich nach eingehender Analyse der aktuellen Situation entschieden Pal Dardai mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer der Lizenzmannschaft freizustellen. Ebenso werden Zecke Neuendorf und Admir Hamzagic von ihren Aufgaben entbunden", hieß es in der Mitteilung.

„Wir möchten uns bei Pál Dárdai ausdrücklich für seine Arbeit bedanken. Er hat die Mannschaft in der vergangenen Saison in einer schwierigen Situation übernommen und unter herausfordernden Umständen in der Klasse gehalten. Mit Tayfun Korkut möchten wir der Mannschaft nun neue Impulse und neuen Input geben, Tayfun hat in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt, dass er ein Team nicht nur stabilisieren, sondern auch mit seiner akribischen und leidenschaftlichen Arbeit und seiner Idee vom Fußball weiterentwickeln kann", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.