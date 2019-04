Offiziell: Hertha BSC trennt sich im Sommer von Trainer Pal Dardai

Pal Dardai wird sein Traineramt nach der laufenden Saison bei Hertha BSC niederlegen. Darauf haben sich der Trainer und der Klub einvernehmlich verständigt, wie Hertha BSC in einer Pressemitteilung am Dienstag bekanntgab. Die verbleibenden fünf Ligaspiele wird der Coach seine Mannschaft aber noch betreuen. " Nach einer eingehenden Analyse der Gesamtsituation kam man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass eine Veränderung auf der Trainerposition im Sommer für Hertha BSC die richtige Entscheidung ist ", heißt es auf der Homepage des Bundesligisten.

Dardai: "Hertha ist und bleibt mein Zuhause"

Dardai selbst bedankte sich in einem Statement für die Zeit als Coach der Hertha. "Das waren sehr intensive und ereignisreiche Jahre für mich als Cheftrainer bei Hertha BSC. Ich bin dankbar für diese Chance, die ich hier bekommen habe und sehr stolz darauf, was wir in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben. Aber manchmal ist es so, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist. Ich habe immer betont, dass es mir um das Beste für Hertha BSC geht, denn Hertha ist und bleibt mein Zuhause", sagte der Ungar.