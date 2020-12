Palanis, Bock, Kasimir und Co.: Diese Rücktritte gab's 2020 in Wolfsburg und Gifhorn

Doch genau damit geht es erst mal los. In den Landesligen gab es davon nämlich gleich drei sehr bemerkenswerte: Mark Winkelmann (SV Gifhorn Frauen), José Salguero (SV Reislingen/Neuhaus) und Georgios Palanis (SSV Kästorf) haben ihr Amt nach der Abbruch-Saison im Sommer niedergelegt. Bei Letzterem kam der Abschied kurz nach dem denkbar knapp verpassten Aufstieg in die Oberliga für viele überraschend. Doch der Nicht-Aufstieg war gar nicht der Hauptgrund - und plötzlich sei die Entscheidung auch nicht gekommen, verriet Kästorfs Ex-Coach vor Kurzem . „Grundsätzlich ist es völlig normal, dass ich mir nach sechs langen Jahren Gedanken gemacht habe, ob ich noch länger Trainer in Kästorf sein möchte", sagte er. Über allem steht aber auch etwas anderes: und zwar die erfolgreichen sechs Jahre, die Palanis (zuvor schon von 2003 bis 2008 beim SSV) zuletzt die Geschicke leitete, in denen er Kästorf als Landesliga-Top-Team etabliert hat. Er betont: „Es waren sechs tolle und erfolgreiche Jahre gewesen!"

Ebenfalls kaum wegzudenken ist Salguero aus Reislingen. Doch seit der laufenden Saison müssen sich die heimischen Fußball-Fans an genau das gewöhnen. Er war sechs Jahre beim SVR, im Fußball ist das eine halbe Ewigkeit. Der Rücktritt erfolgte in diesem Jahr dann aus privaten Gründen, Salguero will mehr Zeit für Freunde und Familie haben. Denn Landesliga-Trainer ist für ihn ein Full-Time-Job. „Selbst, wenn ich mich mal nicht mit dem Training beschäftigt habe, habe ich mich um die Personalplanung gekümmert. Wie oft habe ich in meinen Urlauben am Strand mit Spielern telefoniert“, sagte Reislingens Ex-Coach im März mit einem Lachen.

Auf den nächsten langjährigen Fußball-Coach müssen die Frauen der SV Gifhorn seit dieser Saison verzichten. Winkelmann hatte sein Amt im Sommer eigenen Wunsch abgegeben. „Ich werde mich sportlich etwas zurückziehen. Ich sagte ja schon etwas länger, dass die Mannschaft mal ein neues Gesicht braucht, und jetzt ist es sinnvoll, das so zu gestalten“, erklärte Winkelmann damals. Doch niemals geht man so ganz, das gilt für Winkelmann ganz besonders: Er bleibt der SVG als Teammanager treu.

Weitere schmerzhafte Abschiede gab's unter anderem auch im Gifhorner Kreis-Fußball. Florian Hildebrandt war elf (!) Jahre lang Trainer des TSV Hillerse II, schaffte mit dem Team 2018 den lang ersehnten Kreisliga-Aufstieg. Aus familiären Gründen war nach der abgebrochenen Saison Schluss. Ein leiser, stiller Abschied war da natürlich nicht drin, es gab eine Party, ein emotionales Abschieds-Video und die ein oder andere Träne beim scheidenden Coach. Der freute sich: „Teils waren es Leute, mit denen ich während der Spiele kontrovers diskutiert habe, es hinterher aber wieder gut war. Das zeigt irgendwie, dass ich nicht ganz so viel falsch gemacht habe."

Über ein Jahrzehnt machte auch Jörg Kronhardt beim VfL Rötgesbüttel voll. Sage und schreibe 13 (!) Jahre war er Coach des Kreisklassisten, im Sommer gab's dann noch eine kleine Überraschungs-Abschieds-Party. Seine Highlights in der langen Zeit? „Die Aufstiege in die 1. Kreisklasse und später in die Kreisliga. Das waren ein paar schöne Jahre, der Zusammenhalt war immer da." Und der Zusammenhalt bleibt, denn Kronhardt blieb dem Klub als Teammanager treu. Und er wird Rötgesbüttels C-Junioren trainieren, „dafür ließ sich leider niemand finden“, erklärte Kronhardt im August. Weil er nicht zwei Teams gleichzeitig coachen wollte, trat er als Trainer der Ersten zurück.

Eine Herzensangelegenheit war auch die Liaison zwischen Hartmut Müller und dem SV Westerbeck, vier Jahre lang hielt die Beziehung, im Oktober war dann aber Schluss beim Kreisligisten, nach nur drei Saison-Spielen (ein Sieg, zwei deutliche Niederlagen) und einer Pokal-Pleite. „Ich erreiche die Truppe im Moment nicht mehr, mache deshalb Platz für etwas Neues. Dann gibt es keine Ausreden mehr", sagte der Coach damals ehrlich. Zudem spielten auch familiäre Gründe eine Rolle. Spartenleiter Torsten Gebhardt bedauert den Rücktritt, schließlich hat Müller den SVW in die Kreisliga geführt und den Klub dort etabliert.

Weitere Sportarten

13 Jahre sind das Maximum? Nein, es geht noch länger. Satte 25 Jahre lang war Werner Kasimir im Vorstand des BC Gifhorn, 16 Jahre davon als Vorsitzender des Box-Klubs. Im Januar 2020 war aber Schluss, ein halbes Jahr früher als eigentlich geplant. Er hatte die Freude an seinem Ehrenamt verloren, erklärte er damals. "Einige Personen haben mich arg enttäuscht. Ich wurde hintergangen, es gab viele Heimlichkeiten", so Kasimir. Dennoch blickt er nicht im Zorn auf seine Zeit beim BCG: „Das Positive überwiegt auf jeden Fall.“ Für einen zweiten bemerkenswerten Box-Rücktritt sorgte Ex-BCG-Ass Artur Mann. Mit 30 Jahren beendete er im November seine Profi-Karriere und blickt auf eine beachtliche Bilanz von 17 Siegen in 18 Kämpfen zurück.

Bei den Oberliga-Handballern des MTV Vorsfelde fehlt auch seit dieser Saison ein kaum wegzudenkender Akteur: Kapitän Pascal Bock ging vor der Saison von Bord. Extrem bitter: Der Körper machte nicht mehr mit, der Beruf geht vor. Leicht fiel ihm der Schritt nicht – schließlich hat er beim MTV alle Jugendabteilungen durchlaufen und das vergangene Jahrzehnt bei den Vorsfeldern mitgeprägt. „Die Saison 2013/14 in der 3. Liga, das Freundschaftsspiel gegen den HSV Hamburg und das Spiel vor 5000 Zuschauern in Braunschweig waren mega Erfahrungen.“

Mega Erfahrungen sammelte auch Lars Katzorke. Der Motorboot-Rennfahrer holte EM- und WM-Titel nach Wolfsburg, sorgte außerdem im Jahr 2003 für einen Weltrekord. Doch nach 22 Jahren machte der Motorsportler, der immer mit seinem Vater Joachim selbst an den Booten geschraubt hat, unfreiwillig Schluss. Neue Sicherheits-Bestimmungen hätten zu viel Geld für immer weniger Rennen verschlungen. Ein Abschied, der ihm schwerfiel. Denn er hat auch so schon genug in seinen Sport investiert. „Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld wir verbrannt haben“, sagte er im Januar mit einem Lachen.