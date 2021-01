Keine Chance mehr in Berlin: Dardai-Sohn Palko wechselt von Hertha BSC nach Ungarn

Palko Dardai hat Hertha BSC verlassen. Der 21 Jahre alte Sohn des ehemaligen Spielers und Trainers des Berliner Bundesligisten, Pal Dardai, wechselt mit sofortiger Wirkung zu MOL Fehérvár FC nach Ungarn. Das gab die Hertha am Dienstagabend bekannt. Palko Dardai war mit zwölf Jahren zu den Berlinern gekommen und "hat bei uns die ersten Schritte im Profifußball gemacht" , sagte Sport-Geschäftsführer Michael Preetz in einer Mitteilung.

Hertha diskutiert über Winter-Transfers

Derweil will die Hertha in dieser Woche intern über mögliche Winter-Transfers entscheiden. Carsten Schmidt, der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Berliner, kündigte eine entsprechende Runde der Entscheider des Klubs an. In welche Richtung es dabei geht, stehe derzeit noch nicht fest. Unter anderem soll Julian Draxler auf der Wunschliste der Hauptstädter stehen.