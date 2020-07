Panagiotis Vlachodimos ist Dynamo Dresdens dritter Neuzugang

Dresden. Neuzugang Nummer drei ist da: Mit der Verpflichtung von Panagiotis Vlachodimos präsentierte Dynamo Dresden am Mittwochmittag einen weiteren Baustein für sein neues Drittliga-Team. Der Linksaußen stand in der abgelaufenen Saison bei der SG Sonnenhof Großaspach unter Vertrag und unterschrieb bei der Sportgemeinschaft einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 mit Option auf Verlängerung. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei nach Dresden und wird mit der Rückennummer 7 auflaufen. In Großaspach bestritt er in der abgelaufenen Saison 29 Spiele, schoss fünf Tore und bereitete sechs vor. Dort war er unumstrittener Stammspieler, bestritt 24 seiner 29 Einsätze über 90 Minuten.

„Panagiotis Vlachodimos zeichnet sich auf dem Feld als kreativer sowie kombinationsstarker Spieler aus und verfügt über eine große Portion Spielwitz, starke Abschlussqualitäten und gute Fähigkeiten im eins gegen eins. Wir erwarten uns von Panagiotis, dass er unser Offensivspiel mit seiner Erfahrung und seinen individuellen Qualitäten belebt“, erklärte Dynamos neuer Sport-Geschäftsführer Ralf Becker. Am Mittwochvormittag absolvierte Vlachodimos zunächst erfolgreich den Medizincheck im Universitätsklinikum "Carl Gustav Carus", ehe er in der Walter-Fritzsch-Akademie sein neues Arbeitspapier unterzeichnete.

„Dynamo ist ein Verein, der für Leidenschaft, Einsatz und eine unglaubliche Fankultur steht. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei der SGD in dieser wunderschönen Stadt und möchte mit meinen Offensivqualitäten dabei helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, um mit Dynamo in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein“, sagte Vlachodimos. Er wurde am 12. Oktober 1991 als Sohn griechischer Eltern in Stuttgart geboren, dort beim VfB fußballerisch ausgebildet und spielte zwischen 2010 und 2012 sowohl in der U19- als auch in der U21-Nationalmannschaft Griechenlands.