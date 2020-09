Ex-HSV-Verteidiger Papadopoulos bietet sich Schalke 04 an: "Wäre ein Traum"

136 Bundesliga-Spiele absolvierte er für Schalke 04, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und dem Hamburger SV - ehe er mit dem HSV in die 2. Liga abstieg und letztlich ausgemustert wurde. Jetzt erhofft sich Kyriakos Papadopoulos die Chance auf einen Karriere-Neustart in der höchsten deutschen Spielklasse, wie der 28 Jahre alte Verteidiger in einem Gespräch mit Sport1 sagte. Am liebsten bei Ex-Klub S04. "Ich hatte meine besten Jahre auf Schalke. Ich war dort so glücklich wie nie. Schalke ist ein riesiger Klub und wer will nicht dorthin?", fragt der Grieche.