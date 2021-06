Ex-Bayern-Profi Papin warnt DFB-Team: Das sind die "sieben Musketiere" von Frankreich

Die Rückholaktion Benzemas nach sechs Jahre erachtet der inzwischen 57 Jahre alte Papin trotz der großen Auswahl als richtig. "Wenn Sie einer der besten Spieler Europas sind, dann haben Sie ihren Platz in der Nationalmannschaft", sagte er: "Er war für mich der konstanteste Angreifer Europas - neben Robert Lewandowski." Allerdings sei der Sturm schon vor der Rückkehr des Torjägers von Real Madrid außerordentlich gewesen: "Ob mit Benzema oder ohne, eigentlich fehlte kein einziges Puzzlestück. Benzema ist ein Plus - wie ein Joker", sagte Europas Fußballer des Jahres von 1991.

Der frühere Bundesliga-Profi Jean-Pierre Papin schwärmt bei der Nationalmannschaft seines Heimatlandes Frankreich vor allem von der Offensive. "Wir haben im Angriff sieben Musketiere", sagte der ehemalige Bayern-Stürmer vor dem EM-Auftaktspiel des Weltmeisters gegen Deutschland am Dienstag in München der Süddeutschen Zeitung. Er meinte: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Wissam Ben Yedder und Karim Benzema.

Dass der Disput zwischen den Stürmern Mbappé und Giroud das Team aus dem Tritt bringen könnte, glaubt Papin nicht. Nationaltrainer Didier Deschamps sei "so erfahren, dass ich ihm zutraue, damit fertig zu werden". Überhaupt sei Deschamps schon als sein Mitspieler bei Olympique Marseille und in der Nationalmannschaft außergewöhnlich gewesen. "Deschamps war mehr als nur ein Spieler. Er war jemand, der alle mitzog", sagte Papin: "Er redete viel und fast alles, was er sagte, ergab Sinn. Das verlieh ihm eine natürliche Autorität, die er auch als Trainer behalten hat."