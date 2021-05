Neue Folge "Game On! Der DAZN Darts-Podcast" in Kooperation mit dem SPORTBUZZER: Die Männergrippe

Im September reist ein Tross von mehr als 20 deutschen Dartspielern mit Handicap zur Paradarts-WM. Dieses Event findet in Schottland statt - und bedarf hierzulande noch großer Unterstützung. Deshalb sprechen die Stimme des deutschen Darts, Elmar Paulke, und der ehemalige Dartsspieler Tomas "Shorty" Seyler in "Game On! Der DAZN Darts Podcast", der in Kooperation mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erscheint, darüber. Die aktuelle Ausgabe ist ab sofort verfügbar.

In der neuen Ausgabe "Eine Männergrippe" lässt es sich Paulke trotz Krankheit nicht nehmen, mit "Shorty" Seyler am wichtigsten Tag im Dienstplan am Start zu sein. Genau die richtige Mentalität, die er als möglicher WM-(Quali-)Teilnehmer braucht. Shorty liegt allerdings eine andere WM am Herzen: All eyes on Paradarts! Bei der Anzahl an Spielern wird Deutschland dort sicher nicht unterrepräsentiert sein. Wenn sie denn überhaupt mitmachen können…