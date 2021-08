Deutsche Stars, Medaillen-Chancen und TV-Termine: Fragen und Antworten zu den Paralympics

Wie lange gehen die Paralympics? Die Sommer-Paralympics 2020 werden vom 24. August bis zum 5. September 2021 in Tokio ausgetragen. Eigentlich sollten die Wettkämpfe vom 25. August bis 6. September 2020 stattfinden. Doch nach Ausbruch der Corona-Pandemie wurden die Spiele um ein Jahr nach hinten verschoben. Die Disziplinen Para Badminton und Para Taekwondo stehen in Tokio erstmals auf dem Plan. Anzeige

Wie viele Athleten gehen an den Start? Während der Paralympics werden rund 4400 Athletinnen und Athleten aus rund 160 Ländern um die Medaillen wetteifern. Bei den Olympischen Spielen hatten noch rund 18.000 Athleten und Offizielle in den 21 Gebäuden des 44 Hektar großen Athletendorfes gewohnt. 133 Athletinnen und Athleten entsendet der Deutsche Behindertensportverband (DBS) zu den Paralympics. Zwei Guides in der Para Leichtathletik sowie ein Pilot im Para Radsport kommen hinzu. Das Funktionsteam umfasst 119 Personen. Außer in den Sportarten Blindenfußball, Para Gewichtheben, Para Taekwondo und Rollstuhlrugby sind deutsche Sportlerinnen und Sportler überall qualifiziert.

Wie ist das deutsche Team in Tokio besetzt? Die jüngste Teilnehmerin aus dem deutschen Team ist Para Leichtathletin Lise Petersen. Die Speerwerferin des TSV Bayer 04 ist erst 16 Jahre jung. Die älteste deutsche Athletin bei den Paralympics ist Heidemarie Dresing mit 66 Jahren. Die passionierte Pferdezüchterin vom Zucht-, Reit- und Fahrverein Gütersloh feiert bei den Spielen in Tokio ihr Paralympics-Debüt. Bereits zum achten Mal bei den Sommer-Paralympics ist Para-Leichtathletin Martina Willing mit dabei. Die 61-jährige Speerwerferin gab ihr Debüt bei den Spielen 1992 in Barcelona. Die sechste Paralympics-Teilnahme ist es für Para Radsportler Michael Teuber und Sitzvolleyballer Jürgen Schrapp.

Wie stehen die deutschen Medaillen-Chancen? In Rio 2016 holte die deutsche Mannschaft 57 Medaillen, neun weniger als in London 2012. "Wir haben trotz schwieriger Bedingungen durch die Corona-Pandemie, die Verschiebung der Spiele sowie die komplexe Qualifikation wieder eine schlagkräftige Mannschaft nominieren können. Wir hoffen, dass unsere Sportlerinnen und Sportler auf den Punkt das persönliche Maximum abrufen und unsere Mannschaft ihren Platz unter den Top-Nationen des Para Sports festigen kann", sagt der Chef de Mission des deutschen Teams, Dr. Karl Quade, gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Insgesamt werden 539 Medaillenentscheidungen fallen. Für viele Medaillen aus deutscher Sicht sorgten bei den vergangenen Paralympics besonders drei Sportlerinnen und Sportler. Andrea Eskau ist als Para Sportlerin des Jahrzehnts das deutsche Aushängeschild. Die 50-Jährige gewann bereits 15 Medaillen und geht jeweils in drei paralympischen Disziplinen im Sommer wie im Winter an den Start. 14 Mal Edelmetall holte Leichtathletin Martina Willing, Para Radsportler Michael Teuber jubelte bis dato über fünf Paralympics-Goldmedaillen. Die Medaillen-Prämien liegen bei 20.000 Euro für Gold, 15.000 Euro für Silber, 10.000 Euro für Bronze. Als größer Gold-Favorit gilt auch diesmal Para Weitspringer Markus Rehm.

Wer ist der deutsche Star? Wenn Markus Rehm erstmal abhebt, dauert es lange bis zur Landung. Der Weitspringer mit Prothese lässt sogar Olympiasieger hinter sich. Gegen ihn antreten darf er aber nicht. Mit dem neuen Image als "Bladejumper" kann er bei den Paralympics zu einem der Stars werden. Bei den Spielen Tokio scheint ihm Gold nicht zu nehmen. Bei der EM gewann er mit neuer Bestweite von 8,62 Metern und 1,64 Meter Vorsprung. Die Japaner erwarten von ihm als einem der größten Stars der Spiele noch einen Weltrekord. "Aber das nochmal zu toppen, wird schwer", sagt Rehm: "Irgendwann wird die Luft dünn. Aber unmöglich ist es nicht."

Wie ist die Situation in Tokio bei den Paralympics? Wegen der alarmierenden Corona-Infektionslage hat Japan den Notstand für die Paralympics-Stadt Tokio abermals verlängert und auf weitere Präfekturen ausgeweitet. Die Regierung des wegen seiner Corona-Politik im Umfragetief steckenden Ministerpräsidenten Yoshihide Suga beschloss, den in Tokio und fünf anderen Präfekturen zunächst bis 31. August verordneten Notstand bis zum 12. September zu verlängern.

Finden auch die Paralympics ohne Zuschauer statt? Die Paralympics in Tokio werden wegen der zugespitzten Corona-Lage ohne Zuschauer abgehalten. Auch von den kürzlich beendeten Olympischen Spielen waren Zuschauer aus demselben Grund weitgehend ausgeschlossen worden. Eine Ausnahme bei den Paralympics soll für Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Erziehungsprogramms der Regierung gemacht werden: Sie dürfen sich Wettkämpfe in Arenen anschauen, wenn die lokalen Schulbehörden dies in Absprache mit den Eltern wünschen. Zudem können Fans des Para Radsports das Rennen an der Strecke verfolgen.