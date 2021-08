Paralympics in Tokio: Dresdner Schiffler und Singer düsen nach Japan

Dresden. Während für die Olympioniken Tokio schon wieder Geschichte ist, fiebern die paralympischen Athleten in der ganzen Welt ihren Spielen in Japan jetzt entgegen. Am 24. August werden die Paralympics in Tokio eröffnet und sie dauern bis zum 5. September. Auch für zwei Sportler aus Dresden steht die Reise unmittelbar bevor. An diesem Donnerstag werden die beiden DSC-Sitzvolleyballer Alexander Schiffler und Florian Singer mit der deutschen Nationalmannschaft nach Japan fliegen.

Schiffler erlebt bereits seine fünften Spiele und ist damit sächsischer Rekordteilnehmer, dagegen gibt Singer sein paralympisches Debüt. Bei seinen vier Teilnahmen landete der 39-jährige Schiffler mit dem deutschen Team stets unter den Top-Sechs, erkämpfte 2012 in London sogar Bronze. Diesmal konnte der Routinier allerdings nicht alle Trainingslehrgänge absolvieren, denn erst im Juli kam das zweite Töchterchen Annelies zur Welt. „Ich denke aber, dass ich trotzdem das abrufen kann, was ich draufhabe“, ist Schiffler überzeugt und positiv gestimmt.

Erst Anfang Juni hatte die Mannschaft von Trainer Michal Mertens beim Heimturnier in Duisburg das Ticket für Tokio erkämpft. In der Vorrunde trifft das deutsche Team auf Top-Favorit und Titelverteidiger Iran (28. August), auf China (30.8.) und Brasilien (31.8.). Schiffler erklärt: „Wir wollen das Halbfinale erreichen und um die Medaillen mitspielen. Das ist das große Ziel. Das heißt, wir müssen in der Vorrunde Brasilien und China schlagen, gegen den Iran wird es für uns sehr schwer. Als Gruppenerster oder -zweiter würden wir ins Halbfinale einziehen und hätten dann die Chance auf das Finale oder das Spiel um Bronze und damit zwei Medaillenchancen.“ Nach der Vorrunde stehen am 2. September das Halbfinale und die Platzierungsspiele an, am 4. September finden das große und kleine Finale statt.