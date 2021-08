Medaillenregen in Tokio: Gold für Sprinter Streng und drei weitere Bronzemedaillen

Felix Streng jubelte sofort ausgelassen mit der Deutschland-Fahne. Johannes Floors riss nach minutenlangem Bangen ebenfalls die Arme in die Luft und am Streckenrand ließ sich Leon Schäfer auch von harschen Ordnern nicht aus dem Innenraum verbannen. Nach drei deutschen Sprint-Medaillen bei den Paralympics innerhalb von zehn Minuten feierten die Protagonisten ausgelassen den Teamerfolg - trotz einer komplizierten Vorgeschichte.

Auch Streng, der das dritte deutsche Gold in Tokio holte, betonte: "Johannes hat noch die 400 Meter, ich die 200 und die Staffel. Aber nach den Spielen werden wir feiern. Alle zusammen." Leon Schäfer, der unmittelbar zuvor Bronze über 100 Meter der Oberschenkelamputierten gewonnen hatte und den Finallauf der beiden Kollegen unbedingt an der Bahn verfolgen wollte, sagte strahlend: "Drei Medaillen. Sehr, sehr geil." Am Morgen hatte Niko Kappel im Kugelstoßen Bronze geholt.