Paratriathlet Martin Schulz erreicht in Montreal starken zweiten Platz

Montreal. Paratriathlet Martin Schulz ist erfolgreich in die Qualifikation für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio gestartet. Der mehrfache Welt- und Europameister vom SC DHfK und BV Leipzig musste sich beim ersten diesjährigen Rennen der Weltserie in Montreal nur dem Lokalmatador und seinem Dauerrivalen Stefan Daniel aus Kanada geschlagen geben. „Es lief gut, war aber in allen Teildisziplinen noch ausbaufähig. Ich bin froh, dem Tokio-Ticket einen Schritt näher gekommen zu sein. Stefan wollte sein Heimrennen unbedingt gewinnen, er war in Top-Form. Aber auch ein Brite hat auf dem Rad mächtig aufgedreht, ihn konnte ich erst kurz vor dem Ziel abfangen. Wir drei werden uns noch einige spannende Kämpfe liefern“, sagte Martin Schulz, der in Tokio seinen Titel von 2016 verteidigen will.