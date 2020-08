Krawalle nach Bayern-Sieg gegen PSG: Pariser Polizei verbietet Zusammenkünfte von Fußball-Fans

Nach Krawallen im Anschluss an das Spiel des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain hat die Polizei in der französischen Hauptstadt Versammlungen von Fußballfans verboten. Straßenumzüge und Treffen im Zusammenhang mit der Champions League seien bis Dienstagmorgen in der gesamten Stadt untersagt, teilte die Polizeipräfektur auf Twitter mit. Rund um das Heimstadion von PSG, den Prinzenpark im Westen der Stadt, müssten zudem Bars und Restaurants ab Montagnachmittag schließen. Der Konsum von Alkohol in den Straßen war ebenfalls verboten.

Heftige Krawalle rund um das PSG-Stadion

Nach dem 1:0-Sieg von Bayern München gegen PSG im Endspiel in Lissabon war es am späten Sonntagabend zu heftigen Ausschreitungen gekommen. In den umliegenden Straßen des Prachtboulevards Champs-Élysées wurden Autos in Brand gesteckt, Fenster zerschlagen und Gegenstände auf Polizisten geworfen. Auch um das Stadion herum kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte. Die Polizisten wurden unter anderem mit Feuerwerkskörpern beworfen.

Internationale Pressestimmen zum Champions-League-Sieg des FC Bayern Der FC Bayern hat das Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain mit 1:0 gewonnen und sich das zweite Triple der Vereinsgeschichte gesichert. Die internationale Presse feiert die Münchener gebührend, PSG bekommt zumindest aus der Heimat Mitleid – der SPORTBUZZER hat die Pressestimmen zusammengetragen! ©

Insgesamt habe es 158 Festnahmen gegeben, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. 151 Menschen seien in Polizeigewahrsam genommen worden, bei 49 von ihnen handele es sich um Minderjährige. Ob und wie viele Personen noch in Gewahrsam waren, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag zunächst nicht mit. Die Festnahmen erfolgten demnach unter anderem wegen Gewalt gegen Sicherheitskräfte, schweren Diebstahls und Beschädigung.

In Paris seien auch am Montagabend verstärkt Sicherheitskräfte im Einsatz, erklärte der Pariser Polizeichef Didier Lallement. Eine Gruppe von PSG-Ultra-Fans sagte ein geplantes Treffen zum Empfang der Mannschaft vor dem Prinzenpark nach eigenen Angaben ab. Das Team von Trainer Thomas Tuchel landete am Nachmittag am Pariser Flughafen Charles de Gaulle, wie auf Aufnahmen des Fernsehsenders BFMTV zu sehen war. Medienberichten zufolge war keine große Feier oder ein öffentlicher Auftritt der Mannschaft geplant.

Fans feiern PSG-Niederlage: Ausschreitungen auch in Marseille