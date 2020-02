Paris-Legende Luis Fernandez zerlegt Thomas Tuchel: "Schlechteste Trainer seit Einstieg Katars"

Tuchel war in seiner Premieren-Saison mit PSG zwar Meister geworden, schied aber im Achtelfinale der Champions League aus. Er verlor nach vier Pokalsiegen in Folge das Cup-Endspiel und schied nach fünf PSG-Erfolgen hintereinander im Liga-Pokal im Viertelfinale aus. Vor allem das Scheitern in der Champions League an Manchester United nach einem 2:0-Auswärtssieg durch eine 1:3-Heimniederlage hänge Tuchel noch nach, meinte Fernandez. "Das hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen", sagte der Europameister von 1984 und heutige TV-Experte: "Ob dieses Trauma überwunden ist, werden wir gegen Dortmund sehen."