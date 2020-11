Paris ist das Ziel: Kapitän Marcel Wittek läuft mit seiner FSV bis ins Disneyland

Aus zwei mach eins. Eigentlich hätte Marcel Wittek als Kapitän schon genug zu tun. Die FSV Adenbüttel/Rethen hatte vor der Saison aus der Zweit- und Drittvertretung ein Team geformt und als Unterbau für die Bezirksliga-Erstvertretung gemeldet. Der Re-Start nach dem ersten Corona-Lockdown war also auch der Neustart der Reserve. Wittek, zuvor schon Kapitän der Dritten, geht nun in gleicher Rolle bei der FSV II in seine zweite Saison als Spielführer. „Ich denke, ich wurde gewählt, da ich Ansprechpartner in allen Bereichen, aber auch Vorbild durch Disziplin und Motivation bin“, sagt der 25-Jährige stolz.

In der 3. Kreisklasse Gifhorn 2 ist das Team beheimatet, feierte im letzten Spiel vor der neuerlich Corona-bedingten Pause im fünften Spiel seinen ersten Sieg. Ein sattes 8:0 beim SV Westerbeck II. Da wussten Wittek und die FSV noch nicht, dass kurz darauf der Fußball wieder ruht. Jetzt ist Pause, das nächste Punktspiel steht am 18. April an – in rund fünf Monaten! Hallenfußball wird es vorerst auch nicht geben.

Dabei wollte der neu zusammengestellte Kader von Adenbüttel/Rethen II doch zusammenwachsen. Aber die Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden. Ein gemeinsames Training mit der Mannschaft ist genauso unmöglich wie das Treffen mit dem Team.

FSV-Wappen als Tattoo

Wittek, der seit sieben Jahren für die FSV die Schuhe schnürt, nimmt sich der Sache an. „Mein Co-Kapitän Hans Daume und ich sind in ständigem Kontakt mit unserem Team.“ Vor allem in Verbindung mit dem Mannschaftsrat „nutzen wir diese Zeit, um neue Sponsoren und auch neue Utensilien für das Training oder auch neue Klamotten für die Mannschaft zu besorgen. Auch wenn das in Corona-Zeiten und angesichts finanzieller Einbußen vieler Unternehmen nicht immer die leichteste Aufgabe ist“, gibt der Kapitän zu bedenken. Trotz allem Engagements für den Verein, kommt aber seine Beziehung nicht zu kurz. Freundin Rieke packt im Verein mit an, ist über ihn Betreuerin geworden.