Paris-Profi Julian Draxler wohl Transferziel von Hertha BSC in der Winterpause

Hertha BSC und Trainer Jürgen Klinsmann suchen im Winter auf dem Transfermarkt einen "Schub" für die Rückrunde - und sollen dabei auch am Ex-Bundesligaprofi Julian Draxler interessiert sein. Der offensive Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain besitzt in der französischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2021, eine mögliche Ablösesumme soll bei 20 Millionen Euro liegen. Nach einer Verletzung kam Draxler in dieser Saison erst zu sechs Einsätzen in der Liga.

"Wir werden keine Namen kommentieren", sagte Geschäftsführer Michael Preetz vor dem letzten Hinrundenspiel gegen Borussia Mönchengladbach. "Was wir sagen können, ist, dass wir uns natürlich umschauen." Für Paris kommt ein Leihgeschäft offenbar nicht in Frage, allenfalls ein Verkauf Draxlers sei eine Option - das zeigte zuletzt die Absage an Olympique Lyon. Die französische Zeitung Le Parisien schreibt, dass der Nationalspieler der Wunschsspieler der Berliner im Winter sei.

Das Transferfenster öffnet am 1. Januar. Dank des Einstiegs von Investor Lars Windhorst stehen dem Hauptstadtclub "mehr Möglichkeiten zur Verfügung, als ich das in den vergangenen Jahre hatte", sagte Preetz. "Wir schauen uns um, wir diskutieren miteinander, was uns im ersten Schritt für die Rückrunde nochmal einen Schub geben kann, aber natürlich auch darüber hinaus."