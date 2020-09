"L'Equipe": Paris Saint-Germain plant Tausch von Julian Draxler mit Arsenal-Star Matteo Guendouzi

Die Gerüchteküche rund um Julian Draxler brodelt weiter. Der Nationalspieler steht noch bis Sommer 2021 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, könnte den Klub aber schon in diesem Sommer verlassen - in Richtung Premier League? Wie die L'Equipe berichtet, beschäftigt sich PSG mit einem Spielertausch. Draxler soll demnach im Wechsel mit Matteo Guendouzi zum FC Arsenal wechseln. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kickte bereits in der Jugend für Paris und wechselte 2018 vom FC Lorient zu den Gunners. Sein Vertrag in London läuft noch bis Sommer 2022.