PSG-Trainer Thomas Tuchel erklärt Auftaktniederlage gegen RC Lens: "Rhythmus fehlte, viel Müdigkeit"

Trainer Thomas Tuchel hat die Pleite von Paris Saint-Germain zum Auftakt in die französische Meisterschaft gelassen kommentiert. "Wir müssen diese Niederlage akzeptieren. Es ist nicht das Ende der Saison, sondern der Start. Wir haben vier Spiele in zehn Tagen", sagte der 47-Jährige nach dem 0:1 gegen Außenseiter RC Lens am Donnerstagabend: "Es schien nicht möglich zu sein für uns, Chancen zu kreieren und das ist auch in der zweiten Halbzeit passiert."