Erstmals Pfiffe gegen Trainer Thomas Tuchel bei PSG-Sieg - Gelb-Rot für Superstar Neymar

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain geht in der französischen Liga nach dem 4:3 (2:2)-Spektakel gegen Girondins Bordeaux weiter mit gehörigem Abstand an der Tabellenspitze voran. Dennoch herrscht eine angespannte Stimmung bei den Hauptstädtern. Bei der Teampräsentation am Sonntagabend im Prinzenpark gab es erstmals Pfiffe gegen Trainer Thomas Tuchel, berichtete die Sportzeitung „L'Equipe“. Und in der Nachspielzeit sah Superstar Neymar wegen eines üblen Fouls Gelb-Rot (90.+2).