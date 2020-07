Bestätigt: Paris Saint-Germain muss im Champions-Leauge-Viertelfinale auf Kylian Mbappé verzichten

Neunter Juve-Titel in Folge: Das sind die längsten Meister-Serien in Fußball-Europa

"Wie nach dem Finale der Coupe de France gegen Saint-Etienne angekündigt, hat sich Kylian Mbappé am Montag einer weiteren Untersuchung unterzogen, um die Entwicklung seiner Verletzung am rechten Knöchel zu beobachten", teilte der Verein mit. " Die heutige Untersuchung bestätigt einen verstauchten Knöchel mit einer Verletzung des Außenbandes. Die Ausfallzeit wird auf drei Wochen geschätzt ."

Mbappé war am Freitag nach seiner Auswechslung als direkte Folge der Verletzung an Krücken in den Innenraum des Stade de France zurückgekehrt, wo Paris gegen Saint-Etienne mit 1:0 gewinnen konnte . Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer erlitt Vereinsangaben zufolge eine Hüftprellung und muss vier bis fünf Tage pausieren. Der 23-Jährige war bereits in der 20. Minute ausgewechselt worden.

Der französische Meister trifft im Ligapokal-Finale am kommenden Freitag auf Olympique Lyon. In das Final-Turnier der Champions League in Lissabon startet PSG am 12. August mit dem Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo. Mbappé wird dann noch nicht wieder spielen können. Ob er für ein mögliches Halbfinale am 18. August wieder fit wäre, bleibt abzuwarten.