Paris Saint-Germain: Das sagt Trainer Tuchel zum Streit mit Mbappe - Wechsel zu Real Madrid?

Schon am Dienstag geht es weiter für PSG in der französischen Liga. Dann spielt die Mannschaft von Tuchel gegen Nantes - und wird wohl auch auf Mbappe setzen. Denn der Streit scheint zumindest laut Tuchel aus der Welt geräumt zu sein. "Da ist nichts Persönliches zwischen ihm und mir. Diese Dinge passieren. Was ich gesagt habe, bleibt in der Kabine", sagte er vor der Partie gegen Nantes. "Ich weiß, dass er es nicht mag, ausgewechselt zu werden. Das ist normal. Aber ich will auch denjenigen Spielpraxis geben, die auf der Bank sitzen."