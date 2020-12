Berichte: Paris Saint-Germain entlässt Trainer Thomas Tuchel mit sofortiger Wirkung

Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain gehen offenbar ab sofort getrennte Wege. Wie die Bild, Sky und auch die französische Sportzeitung L'Equipe vermelden, hat der französische Spitzenklub den deutschen Trainer entlassen. Der 47-Jährige besaß in Paris eigentlich noch einen Vertrag bis Ende Juni 2021. Eine Bestätigung des französischen Fußball-Meisters dafür gab es am Heiligabend zunächst nicht.

Der seit Sommer 2018 in Paris tätige und dort nicht immer unumstrittene Tuchel äußerte sich zuletzt nicht konkret zu seinen Zukunftsplänen. Noch am Mittwochabend feierte PSG in der Ligue 1 einen deutlichen Erfolg gegen Racing Straßburg (4:0). PSG liegt mit 35 Punkten einen Zähler hinter dem Top-Duo Olympique Lyon und OSC Lille.