Bericht: Paris Saint-Germain nennt Schmerzgrenze für Verkauf von Julian Draxler

Nationalspieler Julian Draxler steht eigentlich noch bis Sommer 2021 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Um einen ablösefreien Wechsel in einem Jahr zu verhindern, plant PSG wohl einen Verkauf noch in den nächsten Wochen. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, kann der deutsche Nationalspieler den Klub für 20 Millionen Euro verlassen.

Aus der Bundesliga wird neben Bayer Leverkusen auch Hertha BSC als Interessent genannt. Doch der 26-jährige Offensivspieler denkt angeblich nicht an eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er für den FC Schalke 04 und den VfL Wolfsburg gespielt hatte. Zudem entspreche das Angebot des Hauptstadtklubs mit 5,4 Millionen Euro pro Jahr nicht seinen Erwartungen. Bundestrainer Joachim Löw hatte dem 26-Jährigen zuletzt einen Vereinswechsel nahegelegt. "Für Julian wäre es wichtig, auch in dem Alter, vielleicht einen Schritt zu machen, wo er regelmäßig spielt. Das würde ihm wahrscheinlich schon entscheidend helfen", sagte Löw. Draxler selbst erklärte nach dem 1:1 am Sonntag im Nations-League-Spiel in der Schweiz im ZDF-Interview, man wisse nicht, ob diesen Sommer noch etwas passiere.