Transfer-Posse um Neymar beschäftigt PSG-Manager Leonardo immer noch: "Nicht alles erledigt"

Es war das bestimmende Thema des Transfer-Sommers: Der gescheiterte Rückholversuch von PSG-Star Neymar zum FC Barcelona . Obwohl die Katalanen bis zum Ende versucht haben, den Brasilianer zu verpflichten und auch Neymar an einem Transfer interessiert gewesen sein soll, scheiterte der Wechsel letztlich. Jetzt ist das Verhältnis zwischen dem Pariser Verein und seinem Superstar offenbar immer noch nicht wieder völlig in Ordnung, wie der Sportliche Leiter Leonardo in einem Interview mit dem Radiosender RMC verriet: "Er ist sehr konzentriert auf Paris Saint-Germain. Trotzdem können wir nicht sagen, dass heute alles erledigt ist, Dinge sind passiert."

Neymars Fallrückzieher-Tor gegen Straßburg ist der erste Schritt zur Rehabilitierung

Bei seinem Comeback für den französischen Meister am vergangenen Wochenende gegen Racing Straßburg bekam Neymar zunächst auch den Zorn der PSG-Fans zu spüren, die ihn auspfiffen. Dann zeigte er aber auch, warum er so begehrt und geschätzt ist: In der 2. Minute der Nachspielzeit rettete er PSG mit einem sehenswerten Fallrückzieher den 1:0-Sieg. "Das erinnert an eine Hollywood-Geschichte", gestand auch Leonardo, der andeutet, dass die Querelen mit dem 27-Jährigen bald der Vergangenheit angehören könnten: "Neymar ist nicht nur ein Gewinn für PSG, sondern für den Fußball überhaupt."