Paris Saint-Germain setzt Pressekonferenz für Mittwoch an: Vorstellung von Superstar Lionel Messi?

In einem 13-sekündigen Spot, den PSG am Dienstag in Sozialen Netzwerken und auf seiner Homepage veröffentlichte, tauchte auch das Wappen von Messis Geburtsort Rosario auf. Eine weitere Sequenz zeigte die Trikots von Neymar mit der Nummer 10 in der Kabine an einem Haken aufgehängt und von Kylian Mbappé mit der Nummer 7. In der Mitte fehlt ein Trikot, dafür schrieb PSG: "Neuer Diamant in Paris".