Nach acht Siegen zum Auftakt der Ligue 1 musste Paris Saint-Germain gegen Stade Rennes (0:2) und Olympique Marseille (0:0) in den vergangenen drei Partien erstmals Federn lassen. Mit 28 Punkten aus elf Ligapartien steht das Star-Ensemble von Trainer Mauricio Pochettino dennoch souverän auf Platz eins. Auch in der Champions League läuft es für den Hauptstadtklub: Mit sieben Punkten aus drei Spielen und einem 2:0-Sieg gegen Mitfavorit Manchester City hat PSG seine Ansprüche auf den Titel in der Königsklasse untermauert. Im Ligaspiel gegen Vorjahressieger Lille muss Paris am Freitag auf Ex-BVB-Star Achraf Hakimi verzichten. Der Rechtsverteidiger hatte sich nach einer Notbremse im Spiel gegen Marseille die Rote Karte abgeholt.

