Paris Saint-Germain gegen Racing Straßburg live im TV und Online-Stream sehen

Während die komplette Fußball-Welt mit dem Transfer des Superstars Lionel Messi vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain beschäftigt war, verbuchte der französische Hauptstadtklub einen weiteren Erfolg: Am Samstag darf PSG gegen Racing Straßburg (21 Uhr) wieder vor vollen Rängen spielen. Unter Hygieneauflagen habe die Präfektur dafür grünes Licht gegeben, teilte der Klub am Montag mit. Damit können rund 49.700 Fans beider Klubs die Partie im Pariser Prinzenpark live verfolgen. Sie bekommen dann schon den sechsmaligen Weltfußballer Messi zu Gesicht, dessen Verpflichtung Paris Saint-Germain am späten Dienstagabend bekanntgab. Der 34-Jährige soll vor dem Anpfiff noch einmal präsentiert werden.

Bei RC Strasbourg Alsace gibt es zwar nicht den einen großen Star, dennoch ist es dem französischen Meister von 1979 gelungen, ein paar durchaus vielversprechende Sommertransfers zu tätigen. Vor allem ein Wechsel bereitete den RCS-Fans nicht nur sportlich große Freude: Ablösefrei kehrte Kevin Gameiro zu seinem Heimatverein zurück. Der – wie Messi 34 Jahre alte – Mittelstürmer kam vom FC Valencia aus der spanischen La Liga, in der er sich in den vergangenen acht Jahren mit gleich drei Klubs (FC Sevilla, Atletico Madrid und FC Valencia) mit Messi duellierte. Davor spielte der 13-malige französische Nationalspieler in Frankreich zuletzt bei dem Klub, auf den er an diesem Samstag trifft: Paris Saint-Germain (2011-2013).