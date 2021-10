Paris Saint-Germain muss ohne einen ihrer Superstars auskommen. Neymar wird dem Team von Mauricio Pochettino wegen Adduktorenproblemen fehlen. Wenn der Rest des Angriffs-Trios jedoch Mbappé und Messi heißen und man Neymar durch Mauro Icardi ersetzen kann, dann meckert man aus Pariser Sicht auf einem sehr hohen Niveau. Paris geht auch in dieses Spiel als Favorit, gewann am 2. Spieltag mit 2:0 gegen Champions-League-Mitfavorit Manchester City - spielte allerdings auch nur Remis gegen Club Brügge. In der Ligue 1 thront das Team mit neun Siegen aus zehn Partien souverän auf Rang eins. Zuletzt drehte man das Spiel gegen Angers zu einem 2:1-Sieg. Gegen RB Leipzig will PSG seiner Favoritenrolle gerecht werden (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

Anzeige