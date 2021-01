Ohne Trainer Mauricio Pochettino: Paris Saint-Germain erobert Tabellenspitze nach Sieg in Angers

ParisSaint-Germain hat in der französischen Meisterschaft zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Auch ohne seinen neuen Trainer Mauricio Pochettino, der sich wegen einer Coronavirus-Infektion in Quarantäne befindet, gewann der Titelverteidiger am Samstagabend beim Tabellensiebten Angers SCO mit 1:0 (0:0).

