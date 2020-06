Paris Saint-Germain bestätigt: Vier Teammitglieder waren mit Coronavirus infiziert

Die Corona-Pandemie hat auch vor Paris Saint-Germain nicht halt gemacht. Wie der französische Meister am Dienstagabend auf seiner Homepage bekannt gegeben hat, hatten sich vier Teammitglieder des Klubs während der Corona-Pause der Mannschaft mit dem hochansteckenden Virus infiziert. Dies hätten die Screening-Tests vor der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs gezeigt, teilte PSG mit. Alle vier Personen (drei Spieler und ein Mitglied des Betreuerteams) hätten die Krankheit demnach bereits überwunden und seien nicht mehr ansteckend. Sie können also am Donnerstag mit dem Rest der Mannschaft ohne Einschränkungen trainieren. Die Namen der betroffenen Personen veröffentlichten die Pariser nicht.

In Frankreich war die Saison anders als in anderen europäischen Top-Ligen wie der Premier League oder Bundesliga Anfang Mai wegen der Corona-Pandemie abgebrochen und Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel zum Meister erklärt worden. Ab Donnerstag bereitet sich PSG auf die Finalrunde der Champions League Mitte August vor, zuvor stehen zahlreiche Gesundheits-Tests an. Die Tuchel-Elf hatte sich kurz vor der Corona-Pause im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund durchgesetzt und wartet noch auf seinen nächsten Gegner. Ab dem Viertelfinale wird die Königsklasse im K.o.-Modus ohne Rückspiel in Lissabon ausgetragen.