Paris St. Germain gegen ManCity: Milliarden-Duell um das Champions-League-Finale

Und auch an der Seitenlinie stehen zwei Top-Trainer. Pep Guardiola trainiert die Blues seit 2016, die Champions League hat der Spanier mit den Engländern noch nicht gewonnen. Dickes Lob bekam Pep vor dem Duell am Mittwochabend von seinem ehemaligen Bayern-Spieler Philipp Lahm. "Pep Guardiola würdigt seine Spieler und erhebt weder sich noch irgendein 4-3-3- oder 3-5-2-System über sie. Er ist ihr Freund, er ist ihr Diener", sagte Lahm bei Zeit online. Unter Guardiola feierte Lahm von 2013 bis 2016 drei deutsche Meisterschaften, dreimal aber schied sein Team in der Fußball-Königsklasse im Halbfinale aus. "Sein Team unterschreitet nie ein gewisses Niveau, so minimiert er in 38 Spielen den Zufall", sagte Lahm.