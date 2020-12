"Großartiger Sieg zum Jahresende" – PSG schlägt Straßburg und hält Anschluss an Tabellenspitze

Fußball-Trainer Thomas Tuchel hat mit Paris Saint-Germain das Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Der mit vielen Verletzungsproblemen kämpfende Champions-League-Finalist kam am Mittwoch gegen Racing Straßburg zu einem 4:0 (1:0) und bleibt damit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Timothée Pembele (18. Minute), Kylian Mbappé (80.), Idrissa Gueye (88.) und Moise Kean (90.) schossen den PSG-Sieg heraus. Nationalspieler Thilo Kehrer stand in der Startformation, sein deutscher Kollege Julian Draxler wurde in der 83. Minute eingewechselt.

