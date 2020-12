Offiziell: Paris Saint-Germain trennt sich von Trainer Tuchel - Pochettino wohl Nachfolger

Die Bekanntgabe war keine Überraschung mehr: Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer des französischen Serienmeisters Paris Saint-Germain. Wie der Klub am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der deutsche Coach seines Amtes enthoben. An Heiligabend hatten bereits die französische Sportzeitung L'Equipe und die Bild das Tuchel-Ende vermeldet. Der Verein selbst machte dazu hingegen tagelang keine Angaben. Offenbar zogen sich die Verhandlungen über die Auflösung des bis zum Sommer datierten und angeblich mit einem Gehalt von rund acht Millionen Euro jährlich dotierten Vertrages hin. "Thomas hat viel Energie und Leidenschaft in seine Arbeit gesteckt, und natürlich werden wir uns an die guten Zeiten erinnern, die wir gemeinsam verbracht habe", wird Klub-Boss Nasser El-Khelaifi in der Klubmitteilung zitiert. Anzeige

Schon in den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Anzeichen dafür gegeben, dass es zwischen Tuchel und den Klub-Bossen um Sportchef Leonardo nicht passt. Ein Interview bei Sport1, in dem der Trainer über fehlende Anerkennung für die Leistung der Mannschaft gesprochen hatte, wurde am Mittwoch kurzerhand wieder gelöscht. Klar ist hingegen, dass Tuchel selbst seine Zukunft über das Ende der Saison hinaus stets betont offengelassen hatte. Nach Informationen des Senders RMC Sport und der Zeitung Le Parisien soll der Argentinier Mauricio Pochettino - zuletzt Trainer von Tottenham Hotspur - Nachfolger von Tuchel werden. Der 48-Jährige spielte in seiner aktiven Karriere für PSG (2001 bis 2003).