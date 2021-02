Partie der Icefighters Leipzig gegen Hamm abgesagt – keine Teilnahme am DEL2-Lizenzierungsverfahren

Leipzig. Mammutprogramm der IceFighters Leipzig coronabedingt entzerrt: Die Spielabsage hatte sich schon abgezeichnet. Das für Freitag geplante Oberliga-Duell beim Tabellenletzten Hammer Eisbären ist am Dienstag gecancelt worden. Grund sind zwei positive Test mit britischer Mutationsvariante in den Reihen des Gegners. Das gesamte Team befindet sich bis Sonntag in Quarantäne. Schon die geplanten Hammer-Partien gegen Diez-Limburg und ein Heimspiel gegen den Herner EV fanden deshalb nicht statt.

Anzeige