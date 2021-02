Partie der L.E. Volleys in Mühldorf kurzfristig abgesagt

Leipzig. Wieder keine Partie: Die L.E. Volleys waren am Sonnabendvormittag schon im Bus, als sie die Nachricht erreichte, dass das für den Abend angesetzte Duell beim TSV Mühldorf verschoben werden musste. Der Grund dafür ist ein positiver Corona-Test bei den Bayern, der bei den routinemäßigen Spieltagsprüfungen festgestellt wurde. Die Mühldorfer begaben sich daraufhin in Quarantäne, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

"Es ist schon schade, dass wieder ein Spiel von uns abgesagt werden musste", kommentierte Volleys-Coach Christoph Rascher, "die Wochenende werden ja immer weniger und der Spielplan so immer enger." Bereits der für das vergangene Wochenende angesetzte Doppelspieltag mit Matches in Friedrichshafen und Mimmenhausen musste wegen eines Corona-Falls bei Friedrichshafen verschoben werden und soll nun am kommenden Wochenende über die Bühne gehen.