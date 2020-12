"Partie wurde zur Nervenprobe": So kommentiert die Presse RB Leipzigs Sieg in Istanbul

Zweimal führte RB Leipzig mit zwei Toren, zweimal kam Istanbul Basaksehir zurück. Erst in der Nachspielzeit erlöste Alexander Sörloth die Messestädter, die weiter Kurs halten in Richtung Achtelfinale der Champions League. Wir haben internationale Pressestimmen zum 4:3 (2:1) der Nagelsmann-Elf am Bosporus zusammengetragen.