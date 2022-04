Partner Pferd 2022: Ehnings Stute fremdelt mit Leipziger Weltcup-Atmosphäre

Leipzig. Wer wie Marcus Ehning und Steve Guerdat drei Weltcup-Gesamtsiege und unzählige weitere Erfolge vorzuweisen hat, gehört natürlich auch beim großen Finale 2022 auf der Partner Pferd in Leipzig zu den Top-Favoriten. Doch im Springreiten geht es höchst selten nach der Papierform. Trotz aller internationaler Erfahrung: Immer wieder müssen die Form und das Momentum stimmen – und die Top-Pferde fit sein. Nach zwei von vier Weltcup-Umläufen liegen der 47 Jahre alte Deutsche und der neun Jahre jüngere Titelverteidiger aus der Schweiz bereits ziemlich abgeschlagen auf den Rängen 17 und 16. Anzeige

„Uns haben zwei Tage gefehlt“

24 Stunden nach dem ersten Weltcup-Zeitspringen wurde das Gesamtklassement gehörig durcheinandergewirbelt. Freitag-Sieger McLain Ward (46) aus den USA übernahm die Gesamtführung vor dem Niederländer Harrie Smolders (41) – beide sind die einzigen Reiter des 35-köpfigen Feldes mit zwei Top-Ten-Plätzen. Von den „jungen Wilden“ aus dem Gastgeberland liegt Gerrit Nieberg als Fünfter nach wie vor aussichtsreich im Rennen.

DURCHSCROLLEN: Eindrücke vom zweiten Weltcup-Tag Eindrücke und Impressionen vom zweiten Weltcup-Tag bei der Partner Pferd 2022 in Leipzig. ©

Marcus Ehning hatte sich am Donnerstag über einen „blöden Fehler“ geärgert, der ihn nach einem schnellen Ritt vom zweiten auf den elften Platz gespült hatte. Als er am Freitag aber nach drei Abwürfen nur 24. wurde, redete der Borkener Klartext: „Meine Erwartungen waren ohnehin nicht sehr hoch.“ Der Mannschafts-Olympiasieger von Sydney reitet seine Stute Calanda, die für Leipzig gar nicht vorgesehen war. „Sie ist ein spezielles Pferd. So ein großes Hallen-Turnier liegt ihr einfach nicht. Wenn sie allein eine riesige flimmernde Leinwand sieht, bekommt sie schon fast einen Herzinfarkt.“ Zuletzt hatte er sie vor sieben Jahren nach Leipzig mitgebracht. „Das war eine Katastrophe. Seither habe ich ihr diese Auftritte erspart.“ Doch auch mit 14 Jahren hat sich Calanda noch immer nicht mit der speziellen Leipziger Atmosphäre angefreundet. „Damit will ich aber nichts gegen das tolle Turnier sagen“, stellte Ehning im LVZ-Gespräch klar.

Eigentlich wollte der deutsche Starreiter mit Stargold an den Start gehen, mit dem er vor wenigen Wochen in Doha den Sieg im Großen Preis und 135 000 Euro abgeräumt hatte. „Er hat sich am Montag eine Schramme am Bein zugezogen und lief nicht rund. Inzwischen sagen meine Pfleger, dass er wieder fit ist. Schade, uns haben zwei Tage gefehlt.“ Ehning war froh, dass er in der Weltcup-Quali auch Calanda eingesetzt hatte – ansonsten hätte er fürs Finale laut Reglement ganz absagen müssen.

Nach über zwei Jahrzehnten in der Weltspitze ist Ehning gelassener geworden. Von seiner Leipziger Zwischenbilanz lässt er sich – anders als früher – die Laune nicht verderben. „Ich bin weder krankhaft ehrgeizig noch reite ich mit dem Messer zwischen den Zähnen. Mir macht das Reiten nach wie vor Spaß. Solange das der Fall ist und ich gute Pferde habe, bleibe ich dabei. Mit Mitte 60 – wie John Whitaker – werde ich aber garantiert nicht mehr international reiten.“

„Auf der Ehrenrunde habe ich den Audi A3 gleich zweimal abgewürgt“

Und Steve Guerdat? Der Schweizer hatte schon kurz nach seiner Ankunft in Sachsen erklärt, dass ihm momentan das richtige Händchen für erfolgreiche Umläufe fehlt. Mit seinem Wallach Victorio Des Frotards erwischte er als 25. einen katastrophalen Auftakt. Am Freitag kam er immerhin ins Stechen, wo er Siebter und Letzter wurde. Mit seinem vierten Weltcup-Sieg bei der 14. Finalteilnahme wird es am Sonntag wohl nichts. Aber der Olympiasieger von London ist und bleibt ehrgeizig: „Eigentlich hätte ich den Weltcup schon fünf Mal gewinnen müssen. Komischerweise erinnere ich mich an die Triumphe weniger als an die beiden Finals, wo es nicht geklappt hat.“