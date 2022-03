Partner Pferd in Leipzig: Drei Shows, großer Sport und Rekord-Preisgeld in schweren Zeiten

Leipzig. Eines schickte Messe-Chef Martin Buhl-Wagner bei der Pressekonferenz am Montag vornweg: Zum „normalen“ Termin im Januar hätte die Partner Pferd auch 2022 nicht stattfinden können. Doch sie feiert vom 6. bis 10. April ihr Comeback nach 27 Monaten! Der Frühjahrs-Termin ist allein dem Umstand zu verdanken, dass Leipzig bereits weit vor der Pandemie den Zuschlag erhalten hatte, zum dritten Mal nach 2002 und 2011 das Weltcup-Finale auszurichten. Und zwar wie vor elf Jahren gleich in allen vier Hallen-Disziplinen Springen, Dressur, Fahren und Voltigieren. Dieses Mammut-Programm hat kein anderer Ausrichter bislang gestemmt. Anzeige

„Ich bin glücklich, dass wir die diese tolle Veranstaltung wieder hier haben“

„Die Erfahrungen von 2011 können wir nur zum Teil nutzen“, unterstrich Veranstalter Volker Wulff: „Es haben sich viele Situationen für uns geändert. Auch die gesamte Qualifikation war lange vage.“ Die erste Hälfte im Herbst sei noch gut gelaufen. In der zweiten Hälfte im Winter sei der Kalender wegen der Pandemie ausgedünnt gewesen. „Tragisch war die Situation in Göteborg, wo die Veranstalter drei Wochen vorher alles absagen mussten, weil es keine Signale aus der Politik gab. Sieben Tage später wurde in Schweden plötzlich alles geöffnet. Die Göteborger taten uns besonders leid. Jetzt wollen wir aber nach vorn schauen.“

DURCHSCROLLEN: FEI Jumping World Cup - Qualifikation bei der Partner Pferd 2020 Partner Pferd 2020: Impressionen von der Qualifikation zum Longines FEI Jumping World Cup ©

Nun freuen sich die Organisatoren sowie Reiterinnen und Reiter auf die erste große Veranstaltung unter Vollauslastung der Tribünen seit mehr als zwei Jahren. Die Menschen seien hungrig auf dieses Event, noch gibt es für alle fünf Tage einige Tickets.

Harald Langenfeld, der Vorstandsvorsitzende des Hauptsponsors Sparkasse Leipzig, sagte: „Die Ereignisse der letzten zwei Wochen in der Ukraine lassen mich verzweifeln.“ Doch die Partner Pferd sorge nicht nur bei ihm für Ablenkung. „Ich bin glücklich, dass wir die diese tolle Veranstaltung wieder hier haben – dass es nach elf Jahren sogar wieder ein Weltcup-Finale ist, finde ich sensationell.“ Volker Wulff ergänzte: „Die Gesellschaft braucht wieder etwas Positives, auch wenn wir gerade mit Ängsten leben, die wir nur aus der Geschichte kennen. Wir übernehmen also gesellschaftliche Verantwortung.“ Sportamtsleiterin Katja Büchel erinnerte daran, „dass wir uns in einem Bewerberfeld mit Saudi-Arabien und den Emiraten durchsetzen konnten“. Das Weltcup-Finale sei ein Glanzstück und ein Publikumsmagnet für die Sportstadt Leipzig.

„Ihr bedauerliches Fehlen werden wir aber thematisieren“

Der Auftakttag 6. April steht im Zeichen der regionalen Reiter. Bereits das Zeitspringen der Elite am Donnerstag gilt als Weichenstellung für die Gesamtwertung der Springreiter. Interessante und gut dotierte Prüfungen gibt es auch neben dem Weltcup, denn nicht alle Stars sind für das große Finale qualifiziert. Auch der Leipziger Seriensieger Christian Ahlmann hat es wegen des verkürzten Quali-Kalenders nicht geschafft. „Ohne Christian geht’s ja nicht“, sagte Wulff, der den 47-Jährigen dennoch in dessen Leipziger „Wohnzimmer“ auf der Neuen Messe begrüßen wird.

Die Dressur-Weltklasse um die schwangere Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth gibt sich in Leipzig die Ehre. Werth hat vor 30 Jahren bereits den Weltcup gewonnen, in Leipzig will die 52-Jährige ihr Erfolgspferd Weihegold sportlich in den Ruhestand verabschieden. Im Voltigieren freut sich der dreifache Leipzig-Sieger Jannik Heiland aus Hamburg auf die einzigartige Atmosphäre auf der Neuen Messe. Favorit sei indes der mehrfache Weltmeister Lambert Leclezio aus Frankreich. Im Vierspänner-Fahren ist erstmals ein komplettes Damen-Trio um Mareike Harm aus Neumünster für das Finale qualifiziert. „Die Konkurrenz hat Indoor-Spezialisten mit kleinen, besonders wendigen Pferden. Bei mir geht das Outdoor-Gespann an den Start – die Pferde haben richtig Lust auf die Halle“, so die 37-Jährige. Das Damen-Trio war Anlass für Volker Wulff zu betonen: „Wir haben vier Disziplinen, wo sowohl eine Frau als auch ein Mann den Weltcup gewinnen kann.“ Der MDR überträgt in diesem Jahr an allen Tagen live ab 15.15 Uhr und am Wochenende ausführlich.