Pascal Fischer feiert überragendes Comeback bei 78-Sieg über Germania List

Vor rund 500 Zuschauern am Schnellen Graben griff 78 mit seinen starken Stürmern immer wieder in mehreren Phasen an, stand sich dann aber selbst im Weg oder ließ Chancen aus. Moritz Clasen brachte die Lister mit einem Strafkick in Front, 78 antwortete durch einen Versuch von Jaap Breuste, den Max Kopp erhöhte. Es stand 7:3 für 78, ehe Germania mit dem Wind im Rücken zwei Unsicherheiten der Blau-Weißen bestrafte.

Jeweils war Maurice Riege erfolgreich, Clasen erhöhte beide Versuche zur 17:7-Führung. Für den Anschluss in diesem spannenden Duell sorgte der gute Guillermo Cattaneo, seinen Durchbruch erhöhte Kopp zum Halbzeitstand. "Unsere Verteidigung war gut, aber der Versuch vor der Pause musste nicht sein. Ich bin mir sicher, das 17:7 hätten wir halten können", so Stephens.