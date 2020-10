Pascal Preuß und der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide stehen vor einer "widerlichen Aufgabe"

Krähen können besten Saisonstart toppen

Das 4:0 in Heeßel sei schon einmal, nicht nur mit Blick auf das Ergebnis, ein erster Schritt gewesen. „Die Art und Weise, wie wir da gespielt haben, damit kann ich leben“, sagt Preuß und hofft im Spiel gegen den TSV Wetschen nun auf eine Fortsetzung. Bei einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) hätten die Krähen neun Punkte auf dem Konto – das wäre die beste Bilanz nach fünf Begegnungen seit ihrem Aufstieg in die Landesliga vor fünf Jahren.