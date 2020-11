Pascal Sohm bei Dynamo Dresden zurück im Mannschaftstraining

Dresden. Stürmer Pascal Sohm kann wieder mit Dynamo Dresden trainieren. Kurz nach seinem 29. Geburtstag am Montag kehrte der im Sommer vom Halleschen FC gekommene Stürmer nach überstandenen Sprungelenksproblemen am Dienstag auf den Trainingsplatz zurück. „Die Rückkehr ins Mannschaftstraining ist natürlich ein schönes nachträgliches Geburtstagsgeschenk“, freute sich Sohm und fügte mit Blick auf seine Verletzungspause hinzu: „Die vergangenen Wochen waren aufgrund der hartnäckigen Probleme an meinem Sprunggelenk nicht ganz einfach für mich, auch weil ich mir meinen Start bei Dynamo natürlich anders vorgestellt hatte. Aber nun geht mein Blick mit positiven Gefühlen nach vorn und ich will meinen Trainingsrückstand so schnell wie möglich aufholen, um der Mannschaft auf dem Platz zu helfen.“ Das konnte Sohm bislang verletzungsbedingt kaum. Nur beim 4:1 im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV bekam er einen Kurzeinsatz. Mehr als diese 17 Minuten waren für ihn aber sonst nicht drin.