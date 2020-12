Pascal Sohm feiert gelungenes Pflichtspiel-Startelf-Debüt für Dynamo Dresden

Halle. Für Pascal Sohm gingen am Sonnabend gleich zwei Wünsche in Erfüllung. Zum einen durfte der Angreifer das erste Mal von Beginn an in einem Pflichtspiel für Dynamo Dresden mit der Startelf einlaufen, zum anderen endete sein Comeback an alter Wirkungsstätte mit einem Auswärtssieg beim Halleschen FC. Nach dem 3:1-Erfolg des alten und neuen Tabellenführers konnte der 29-Jährige mit seiner Rückkehr in den Erdgas-Sportpark insgesamt zufrieden sein: “Es war cool - nicht nur, weil wir gewonnen haben, sondern auch weil ich viele bekannte Gesichter gesehen habe.” Der eine oder andere Plausch mit den alten Kollegen habe ihm Freude bereitet, so Sohm, der seiner Ex-Truppe auch Respekt für eine schwungvolle Anfangsphase zollte: “Sie haben es gut gemacht, wir haben es in der ersten Viertelstunde nicht ganz so gut hinbekommen.” Die frühe Führung des HFC sei verdient gewesen. Anzeige

Halber Assist für Sohm

Während sich die Hintermannschaft der Gäste anfangs wahrlich sehr schwer tat und Trainer Markus Kauczinski nach dem 0:1-Rückstand durch Julian Derstroffs Führungstor (7.) die Dreier-Abwehrkette in eine Viererkette umbauen ließ, zeigte Sohm in der Spitze eine ansprechende Leistung. Der Künzelsauer, der im Sommer vom HFC zur SGD gewechselt war, vertrat den zuletzt beim 0:0 gegen Uerdingen nicht überzeugenden Philipp Hosiner sehr ordentlich.

DURCHKLICKEN: Einige Bilder zum Spiel Hallescher FC - SG Dynamo Dresden (1:3) ©

Sohm lief viel, sicherte die Bälle und sprühte vor Ehrgeiz gegen seine alten Kameraden, die gegen den Ex-Kollegen auch mehrfach rustikal hinlangten. So sah Halles Laurenz Dehl nach einem Foul an Sohm seine erste Gelbe Karte, die sich für den HFC noch als verhängnisvoll erweisen sollte, als Dehl kurz vor der Pause die zweite und schließlich auch Rot gezeigt bekam. Noch besser für die Schwarz-Gelben war dann natürlich noch das 2:1 von Robin Becker, der in der 45. Minute eine zu kurz abgewehrte Eingabe von Sohm ins Tor drosch.

“Er hat ein starkes Spiel gemacht”

“Das hat uns in die Karten gespielt”, merkte “Sohmi” nach dem Spiel nüchtern an, wohl wissend, dass die Dresdner in der zweiten Halbzeit auch noch den Ausgleich hätten kriegen können: “Da hatten wir noch die eine oder andere brenzlige Situation zu überstehen, haben aber mit dem dritten Tor den Deckel draufgemacht.” So konnte Sohm, dessen ehemaliger HFC-Sturmpartner Terrence Boyd trotz Spritzenkur verletzt hatte passen müssen, zufrieden heimfahren, denn nach dem fünften Sieg im sechsten ungeschlagenen Spiel in Folge behauptete er mit Dynamo die Spitzenposition. Die jüngsten Erfolge seien ein warmer Rückenwind für die anstehenden Spiele gegen Verl und bei Viktoria Köln, glaubt Sohm: “Das macht natürlich Spaß, da geht einiges leichter von der Hand als sonst, wenn man das Selbstvertrauen hat. Jeder kann sich auf die nächsten Tage freuen.”



Zuversicht für den weiteren Saisonverlauf konnte auch er ganz persönlich tanken, denn für seine Leistung erhielt Sohm viel Lob von Trainer Kauczinski. Der 50-Jährige hatte den Ex-Hallenser nicht bewusst wegen dessen spezieller Motivation ausgerechnet in diesem Spiel erstmals von Beginn an gebracht. Nur weil ein Spieler gern gegen seinen Ex-Verein auflaufen will, werde er bei ihm nicht aufgestellt, versicherte Kauczinski: “So etwas mache ich in der Regel nicht, nur dann wenn es sich ergibt.” Er wolle keine Geschenke verteilen, nur um spezielle Wünsche einzelner Spieler zu erfüllen.