Pascal Testroets „mulmiges Gefühl“: Kein Torjubel gegen Dynamo Dresden

Dresden. Dynamo Dresdens Trainer Alexander Schmidt hatte vor Pascal Testroet gewarnt, doch es nützte nichts: Bei einem Eckball (50.) lauerte der Mittelstürmer am zweiten Pfosten und donnerte das Spielgerät volley zum Goldenen Tor beim 1:0-Sieg des SV Sandhausen im Zweitliga-Duell am Sonnabend in die Maschen. „Ein Kontakt, gut getroffen und drin war er“, freute sich der Schütze über diese gelungene Aktion. Anzeige

„Normalerweise ist das Stadion explodiert, wenn ich hier ein Tor geschossen habe“

Es war eine stille Freude. Der mittlerweile 31-Jährige spielte ab 2015 für die Schwarz-Gelben, war als Torjäger mit 18 Treffern einer der Garanten des souveränen Zweitliga-Aufstiegs 2016 unter Trainer Uwe Neuhaus. Im Sommer 2018 wechselte „Paco“ nach Aue und seit diesem Sommer spielt er nun in Sandhausen. Doch er fühlt immer noch mit Dynamo, wie er im Anschluss an den Auswärtssieg der Kurpfälzer im Rudolf-Harbig-Stadion verriet.

JETZT Durchklicken: Die Bilder zum 0:1 gegen den SV Sandhausen. Bittere Heimpleite für Dynamo Dresden: Die elbestädter unterlagen im Kellerduell dem SV Sandhausen mit 0:1. ©

Aufgrund von langwierigen Achillessehnenproblemen hat Testroet in dieser Saison bislang erst sechs Spiele absolvieren können, kein einziges über die volle Distanz. Keine 270 Minuten hatte er insgesamt auf dem Rasen gestanden, als ihm gegen die Sportgemeinschaft bereits sein vierter Saisontreffer glückte. Den Killerinstinkt hat er nicht verloren. Doch auf großartigen Torjubel an der Lennéstraße verzichtete der gebürtige Bocholter.

„Unglaublich. Normalerweise ist das Stadion explodiert, wenn ich hier ein Tor geschossen habe. Das war, glaube ich, mein erstes Tor hier im Stadion gegen Dresden. Das war ein mulmiges Gefühl. Ich habe mich natürlich für mich und meine Mannschaft sehr, sehr gefreut. Aber ich glaube, ich kann nicht feiern hier im Stadion gegen die Fans aus Dresden“, erklärt Pascal Testroet, der übrigens mit dem gleichaltrigen Alexander Esswein einen Dresdner Aufstiegshelden des Jahres 2011 neben sich im Sandhäuser Angriff hatte.

„Das ist bei ihm keine Eintagsfliege“

Voller Vorfreude sei er nach Dresden gefahren, weil er sich immer sehr auf das Stadion und die Fans freue. „Aber sehr angespannt natürlich auch, weil unsere Punkteausbeute bisher nicht so gut war und wir unbedingt gewinnen mussten“, berichtet „Paco“. Mit seinem Siegtor schoss er aber Dynamo endgültig in den Abstiegskampf, was er selbst mit einem weinenden Auge sieht, denn er verfolge die Entwicklung bei der Sportgemeinschaft weiterhin genau.

„Ich fiebere immer noch genauso mit Dresden mit, wie ich es auch damals gemacht habe. Ich hoffe, Dresden holt viele Punkte. Ich habe mich sehr über den Aufstieg im Sommer gefreut und auch über den Saisonstart. Natürlich habe auch mitbekommen, dass es nun in den letzten neun Spielen acht Niederlagen waren. Ich hoffe, die Jungs kriegen wieder die Kurve. Sie haben ein sehr intensives, engagiertes Spiel gemacht. Ich bin mir sicher, ab nächster Woche werden sie wieder punkten“, sagt Pascal Testroet.



DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Sebastian Mai (SG Dynamo Dresden): "Unfassbar ärgerlich, sehr enttäuschend. Eine katastrophale Woche. Bei uns kommen zu wenig Hochkaräter, in der ersten Phase der Saison hatten wir pro Spiel fünf oder sechs davon. Die haben wir jetzt nicht. Klar, der Schuss, der an den Pfosten geht, war gut gespielt, aber irgendwo ist das nur ein Zufallsprodukt. Wir haben momentan nicht die hundertprozentigen Chancen. Am Ende, als "Dafi" durch ist, sind wir eben im Moment leider nicht eiskalt. Aber ich bin mir sicher, dass das wieder kommt. Ganz klar negativ zu betrachten ist, wie wir Standards verteidigen. Das müssen wir klar ansprechen und verbessern. Das müssen wir uns auf die Fahne schreiben." ©