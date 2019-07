"Passt für mich ganz gut": Arp in der Ribéry-Rolle – vielversprechende Ansätze beim Test des FC Bayern

Für Jann-Fiete Arp hielt das Debüt im Bayern-Trikot beim ersten Test der Saisonvorbereitung in Carson gegen den FC Arsenal (1:2) eine spezielle Überraschung parat. Der Neuzugang vom Hamburger SV, drei Millionen Euro Ablöse teuer, also in der heutigen Transfersummen-Inflation „quasi umsonst“, durfte in der ersten Halbzeit als Linksaußen ran, sollte die Sturmspitze Thomas Müller unterstützen. Was der 19-jährige Arp in Ansätzen ganz ordentlich machte, frisch und frech, mit ein paar ansprechenden Aktionen – vor allem, wenn man bedenkt, dass es nach der Erfahrung Zweite Liga mit dem HSV sein Premieren-Einsatz auf der ganz großen Bühne war.