Ex-Profi Patrice Evra über Zeit bei Juventus Turin: "Spieler gesehen, die sich im Training übergeben haben"

Als Linksverteidiger von Manchester United gehörte der Franzose Patrice Evra zwischen 2006 und 2014 zu einer der wohl besten Abwehrreihen der Welt . Nach acht Jahren bei den Red Devils wechselte er mit 33 Jahren zu Juventus Turin und spielte auch dort meistens von Beginn an . Nach weiteren Stationen bei Olympique Marseille und West Ham United beendete er im vergangenen Sommer seine Karriere. Seine vielen Titel gewann er überwiegend in Manchester und Turin. Bei Sky Sports vergleicht er nun die Trainingsarbeit seiner beiden Top-Vereine und sieht große Unterschiede .

Der heute 38-jährige Evra sagt über seine Zeit in der Premier League : " Ich habe viele Titel mit Manchester United gewonnen, trotzdem fürchte ich mich nicht zu sagen, dass sich diese Zeit dort im Vergleich zu Juventus wie Urlaub angefühlt hat." Denn: Die Trainingseinheiten in Italien waren nach Aussage des 81-maligen Nationalspielers zahlreicher und intensiver. "Man trainiert sogar am Tag des Spiels. Deshalb bin ich so stolz darauf, für Juve gespielt zu haben. Das war eine meiner größten Aufgaben im Leben , wir hatten nur einen Tag frei pro Monat."

Evra: "Juventus hat DNA, hart zu arbeiten"

Bei Juventus Turin, so Evra, legten im Training alle eine ganz andere Einstellung an den Tag. "Juventus hat diese DNA, hart zu arbeiten. Ich habe Spieler gesehen, die sich im Training übergeben und anschließend das Training beendet haben", berichtet er und fügte hinzu, dass in jedem Spiel eine Laufleistung von mindestens zwölf Kilometern gefordert wurde. "Manchmal machte es für mich keinen Sinn, weil wir immer den Ball hatten. In manchen Spielen bin ich neun Kliometer gelaufen, in manchen zehn. Zwei Tage später musste ich im Training dann zwei oder drei Kilometer nachholen."