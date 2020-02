Patrick Ebert will bei Dynamo Dresden noch torgefährlicher werden

Dresden. Beim 0:0 auf St. Pauli wurde er schmerzlich im Team von Dynamo Dresden vermisst, beim nächsten wichtigen Kellerduell gegen den VfL Bochum (Sonnabend, 13 Uhr) kehrt Patrick Ebert in die Startformation der Sportgemeinschaft zurück. Nach seinen guten Auftritten in den ersten Spielen nach der Winterpause stellte ihm Trainer Markus Kauczinski eine Einsatzgarantie aus. Der Coach weiß, was er an Ebert hat: “Dass er kämpft und vorausgeht, das ist wichtig, aber er ist auch ein guter Fußballer, trifft gute Entscheidungen. Er nimmt die Verantwortung an, auch Pässe in die Tiefe zu spielen, Abschlüsse zu suchen, Bälle vorzubereiten. All das ist letzten Endes wichtig, damit wir in die gefährliche Zone kommen. Da hat er gerade gegen Darmstadt noch einmal zugelegt.”

Torgefährlicher werden

Die unglücklich mit 2:3 verlorene Partie gegen die “Lilien” sei Eberts beste Leistung unter seiner Ägide gewesen, betonte Kauczinski, obwohl sich der Ex-Herthaner dabei die zehnte Gelbe eingehandelt hatte. Er habe zuvor schon sehr diszipliniert gegen den Ball gearbeitet, gegen die Hessen aber auch seine fußballerische Qualität mehr zum Tragen gebracht, “deswegen bin ich froh, dass er wieder dabei ist”, so Kauczinski über den Vize-Kapitän.

Druck auf das gegnerische Tor auszuüben und es möglichst oft zu bombardieren, das ist auch das erklärte Ziel des Mittelfeldspielers selbst. Aber nicht das alleinige: “In erster Linie erwarten der Trainer und die Mannschaft von mir, dass ich vorn gut anlaufe - mit dem Stürmer, der vor mir spielt”, sagt Ebert. In drei von vier Begegnungen habe es ganz gut geklappt, so die Mitte zu schließen, doch er lerne nie aus. Trotzdem will er “natürlich torgefährlicher werden”. Der Routinier, der im zentralen offensiven Mittelfeld besondere Verantwortung trägt, weiß: “Ich muss in der Position auch Tore machen, Abschlüsse nach jedem Spiel vorweisen können. Da muss ich mich noch verbessern.”

Ausgebuffter Profi

Mit Toren und daraus resultierenden Punkten könnte er auch seine Zukunftsaussichten verbessern, denn der Vertrag des gebürtigen Potsdamers läuft im Sommer aus. Über das, was dann kommt, will er im Moment nicht groß nachdenken. Er weiß, viel hängt davon ab, in welcher Liga Dynamo in der Saison 2020/21 kickt. Spielen würde er aber ganz gern noch eine Weile - zumindest “solange ich noch mithalten, den Unterschied machen kann”, so Ebert. Sei das nicht mehr möglich, dann werde er ehrlich genug zu sich sein und die Töppen an den berühmten Nagel hängen.

Patrick Ebert wurde im Trainingslager in Mijas zum Vizekapitän gewählt. © Jochen Leimert

