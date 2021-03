Patrick Hiber wechselt nach Wettmar: "Will das TSV-Team unterstützen"

Patrick Hiber hatte mit dem Kicken auf Bezirksebene am Ende der Saison 2019/2020 aufgehört. Chronische Rückenprobleme und eine Operation an der Wirbelsäule gaben den Ausschlag. Zuletzt spielte der offensive Mittelfeldspieler beim FC Lehrte in der Bezirksliga.

Doch komplett an den Nagel hängen möchte der 32-jährige Kicker, der einst in der Oberliga für den SC Langenhagen und den SV Ramlingen/Ehlershausen 119 Spiele bestritt und in der Landesliga noch für die TSV Burgdorf spielte, seine Fußballschuhe offenbar nicht. Jetzt hat Hiber seinen Spielerpass beim Kreisligisten TSV Wettmar abgegeben. „Mit dem Leistungssport habe ich abgeschlossen. Die Verletzungsgefahr wäre wegen meiner Implantate in der Wirbelsäule zu groß, aber ich möchte mich noch etwas bewegen und will versuchen, das TSV-Team zu unterstützen“, sagte der Spezialist für Standards, der in Wettmar mit Tobias Redemann und Sage Post auf ehemalige Weggefährten trifft.