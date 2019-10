Entthronter Ironman-Champion Patrick Lange: „Melde mich mit Lebenszeichen“

Lange hatte in der kurzen Nacht vor dem Rennen leichtes Fieber bekommen, unmittelbar vor dem Start am frühen Morgen (Ortszeit) des 12. Oktober in Kailua-Kona aber Entwarnung gegeben. Nach einem starken Schwimmen über 3,86 Kilometer in der Spitzengruppe war der gebürtige Bad Wildunger nach etwas mehr als 60 Kilometern der 180,2 Kilometer langen Radstrecke aber unter anderem wegen Schwindels ausgestiegen.