Der Mann für das Besondere: So drehte MVP Patrick Mahomes den Super Bowl für Kansas City

Mahomes überragt beim Super-Bowl-Sieg

Dabei lief es eine Zeitlang gar nicht so gut für die Kansas City Chiefs, jenes Team, das ein halbes Jahrhundert dem nächsten Titel entgegen dürstete – und die Familie des legendären Gründers Lamar Hunt (1932 bis 2006) eher verzweifeln ließen als an einen weiteren Ring zu glauben. Mahomes warf zwei Interceptions, also Fehlpässe, die sich der Gegner schnappte. Kansas lag nach dem dritten Viertel 10 Punkte hinter den San Francisco 49ers zurück, es sah alles danach aus, als hätte es ein Ende mit den stetigen Comebacks der Chiefs in dieser Saison. Und das, obwohl Mahomes nach dem 0:3 im ersten Viertel mit einem Zickzacklauf entlang der Ein-Yard-Linie selbst einen Touchdown zum zwischenzeitlichen 7:3 erlaufen hatte. „Wir haben Herz gezeigt“, schwärmte der 24-Jährige nach einem der stärksten Comebacks der Super-Bowl-Geschichte. „Wir haben niemals den Glauben verloren. Niemand hat den Kopf hängen gelassen.“