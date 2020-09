Leverkusen-Bosse Völler und Rolfes feiern Schick-Transfer: "International renommierter Mittelstürmer"

Anzeige

Bei Bayer Leverkusen ist der Jubel über den am Dienstag vollzogenen Transfer von Patrik Schick groß. Sport-Geschäftsführer Rudi Völler wurde in einer Stellungnahme des Klubs mit euphorischen Worten zitiert. "Mit Patrik Schick haben wir einen international renommierten Mittelstürmer für uns gewonnen, der seine Torjäger-Qualitäten sowohl in der Serie A als auch in der Bundesliga sehr eindrucksvoll und konstant bewiesen hat", sagte Völler, der zudem Schicks Durchschlagskraft und Abschlussstärke lobte, demnach. Ähnlich begeistert äußerte sich Sportdirektor Simon Rolfes. Er charakterisierte den Tschechen als "klassischen Mittelstürmer – technisch versiert, kopfballstark und in der Lage, Bälle festzumachen und zu behaupten".

Schick: Leverkusen ein "Top-Klub der Bundesliga"

Auch Schick, gebürtiger Tscheche, ist glücklich, dass der Wechsel von der AS Rom, die ihn in der vergangenen Saison an den Leverkusener Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig ausgeliehen hatte, geklappt hat. Bayer sei "ein sehr spannender Verein. Ich habe in den Spielen mit Leipzig selbst sehen können, über was für eine super Mannschaft Bayer 04 verfügt. Sie spielen offensiv und aggressiv – das alles sind Dinge, die ich mag und die meiner Auffassung von Fußball entsprechen." Seiner Meinung nach ist Leverkusen "ein Top-Klub der Bundesliga".